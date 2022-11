Klanten beroven taxichauffeur en stappen in lijnbus om te vluchten

De politie in Suriname heeft vanmorgen de 31-jarige A.G. en de 30-jarige S.S. in een lijnbus aangehouden. De twee zouden even daarvoor een taxichauffeur hebben beroofd van geld en zijn contactsleutel.

De mannen namen de taxi aan de Ramgoelamweg. Ter hoogte van de Indira Gandhiweg drukte een van de mannen plotseling een mes tegen de keel van de chauffeur. Onder bedreiging hebben beiden circa 800 SRD uit de broekzak van de chauffeur weggenomen.

Ook werd de contactsleutel van de auto afgepakt.

De mannen sloegen vervolgens op de vlucht, door in een lijnbus te stappen. De Surinaamse politie kwam ter plaatse en sprak een getuige. Op aanwijzing van deze persoon is het de agenten gelukt om de lijnbus aan de Coesewijnestraat te stoppen en de verdachten aan te houden.

Het mes, de sleutel en een deel van het geld zijn teruggevonden. Beiden verdachten zijn in verzekering gesteld.