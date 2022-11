Rover gewapend met vuistvuurwapen overvalt vrouwen ’s nachts in hun woningen

In Suriname heeft een rover gewapend met een vuistvuurwapen afgelopen nacht vermoedelijk twee vrouwen op dezelfde manier beroofd in hun woningen. Het eerste geval werd gepleegd aan de Goedezorgweg rond 03.00u en het tweede geval deed zich voor aan de Bovenverwachtingweg omstreeks 05.00u.

In beide gevallen is de rover via een raam het huis binnengedrongen en heeft de vrouwen, die in diepe rust in hun slaapkamers waren, overmeesterd en beroofd van hun geld en persoonlijke spullen.

De buit bij het eerste geval betrof 2.400 SRD en een mobiele telefoon. Hier heeft de verdachte de plaats verlaten via hetzelfde raam, dat hij geforceerd had.

Bij het tweede geval aan de Bovenverwachtingweg is de verdachte via een raam binnengekomen, maar via de voordeur vertrokken. Hij maakte hier ringen en een paar oorbellen die het slachtoffer aan had buit. Ook haar mobiele telefoon en 1.500 SRD, die zij in een tas had bewaard zijn meegenomen door de dader.

De Surinaamse politie vermoedt dat het om dezelfde verdachte gaat, die op beide plaatsen heeft ingebroken en de vrouwen heeft beroofd. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De slachtoffers bleven ongedeerd.