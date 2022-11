Panjabi MC live op De Pier van Scheveningen tijdens Mundiyan Festival

De Britse ster en meermaals bekroonde DJ en producer Panjabi MC werd wereldberoemd met zijn hypnotiserende hit ‘Mundian To Bach Ke‘. Zaterdagavond 10 december is hij live te zien op De Pier van Scheveningen, als headliner van het Mundiyan Festival.

Panjabi MC, wiens echte naam Rajinder Singh Rai is, wordt in zijn show vergezeld door een rapper én dhol speler. Naast Panjabi MC staan ook de topartiesten F1rstman, Rishi Romero en DJ Insane in de line-up.

Panjabi MC trekt zeeën van mensen over de hele wereld aan en is verantwoordelijk voor enkele van de meest memorabele diverse popparels. Grote artiesten werkten samen met de iconische producer aan officiële dancefloor-remixes.

De meer dan 100 miljoen gecombineerde views op YouTube en zijn feature in de bestverkochte game ter wereld, Just Dance 4, bewijzen dat Panjabi MC een van ’s werelds meest gevraagde producenten en DJ’s is.

Het event start om 20.00u op het Zuideiland van De Pier in Scheveningen, recht boven zee. Kaarten zijn online te koop, hier via Podium aan Zee.

Het wereldberoemde nummer van Panjabi MC: