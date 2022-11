Aspirant van politie lost schoten na aanval door groep chillende mannen

Een aspirant van de Surinaamse politie heeft afgelopen middernacht schoten met een wapen gelost nadat hij aangevallen werd door een groep mannen, die bezig waren te chillen op de openbare weg. Dit gebeurde aan de Cocobiacoweg in Suriname.

De politieman was in burger toen hij de chillende mannen vroeg om de weg vrij te maken, zodat hij langs kon rijden met zijn voertuig. Dit viel echter niet in goede aarde bij de groep, waarna de man werd aangevallen.

Hij werd daarbij bekogeld met blikken, waarbij de politieman genoodzaakt was enkele schoten te lossen om de mannen op andere gedachten te brengen.

Dit had echter geen effect want de mannen hielden niet op en gingen door met hun aanval, waarna de aspirant de plaats heeft verlaten en gereden is naar het politiebureau Uitvlugt.

De politie van Uitvlugt is belast met het onderzoek.