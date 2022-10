Op oudjaarsdag gaan we ieder jaar traditioneel nog één keer met z’n allen los, om afscheid te nemen van het afgelopen jaar en het nieuwe jaar alvast te verwelkomen. En dat doen we van 15.00u ’s middags tot 21.30u ’s avonds op het altijd gezellige Bakka’Na Owru Yari Festival 2022 in de Maassilo Rotterdam!

Bakka’Na is een uniek Indoor Festival in 3 area’s, waar we midden in de winter op z’n Surinaams het ‘oude jaar’ wegdansen met met live artiesten, bands en top DJ’s en natuurlijk: Borgoe en Parbo uit Suriname. Dus hou zaterdag 31 december 2022 vrij, regel je partycrew en haal vandaag nog je voordelige kaartjes hier via Eventbrite.

LET OP: DE SUPER EARLY BIRDS ZIJN TIJDELIJK 15 EURO! Haal ze voor 1 november 2022 en betaal slechts 15 euro (exclusief fee). Normale prijs 35 euro.

BakkaNa Owru Yari Festival 2022

Zaterdag 31 december 2022

15.00u – 21.30u

Maassilo Rotterdam

LET OP: TOEGANG vanaf 18 jaar

www.bakkana.nl

Kijk hier naar een filmpje van een vorige editie: