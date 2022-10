40-jarige man aangehouden voor roof en ontvoering

Deze man, die verdacht wordt van diefstal middels geweldpleging in vereniging, afpersing en vrijheidsbeneming, is afgelopen zaterdag door de politie in Suriname aangehouden.

Het gaat om de 40-jarige H.O. bevestigt Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie. Op maandag 25 oktober werd aangifte tegen hem gedaan. Volgens Bisschop was de verdachte uitgeweken naar Coronie.

Na intensief speurwerk is hij zaterdag 29 oktober door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) te plantage Johana Maria aangehouden.

Inmiddels is hij overgebracht naar Paramaribo en overgedragen aan de recherche van regio midden.