Bouterse vandaag naar zitting hoger beroep Decembermoorden

De veroordeelde oud-legerleider Desi Bouterse moet vandaag verschijnen bij de rechtszaal, voor het vervolg van de hoger beroepszaak in het strafproces van de Decembermoorden.

Bouterse verscheen de vorige keer in augustus niet, vanwege medische reden.

In 2019 kreeg Bouterse 20 jaar gevangenisstraf opgelegd voor de moorden op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen en hij in 2021 weer tot 20 jaar veroordeeld werd.

Bouterse ging in beroep. Tijdens de eerste behandeling van de zaak in hoger beroep in juli, zei Bouterse zelf dat een aantal ontlastende verklaringen in deze zaak niet zijn opgenomen en dus ook niet zijn meegewogen in het vonnis. Hij stelde dat zaken die in het voordeel van de verdachten pleiten, achterwege zijn gelaten.

De Hofkamer zal zich vandaag buigen over dit materiaal en de veroordeelden en verdachten Bouterse, Brondenstein, Dijksteel, Gefferie en Dendoe zullen gehoord worden.

NDP’ers riepen afgelopen weekend op om solidariteit te tonen aan hun leider tevens voorzitter van de NDP. Op moment van schrijven is een handjevol mensen aanwezig. De omgeving rondom het Surinaamse kantongebouw is zoals gewoonlijk goed beveiligd en diverse wegen naar het gebouw zijn afgesloten (foto).