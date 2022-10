Meer dan 30 doden in India nadat bijna honderd jaar oude hangbrug instort

Meer dan 30 mensen zijn vandaag om het leven gekomen in India, nadat een bijna honderd jaar oude hangbrug instortte. De brug was onlangs na renovatie weer opengesteld voor publiek.

Op het moment dat de grote hangbrug over de Machchhu rivier in Morbi (Gujara) instortte liepen honderden mensen erover.

De tuibrug van vóór de onafhankelijkheid, beschouwd als een wonder van Britse techniek, heette Julto Pool en was een van de toeristische attracties van Morbi.

Hieronder een video van het bizarre voorval:

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS