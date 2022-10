Motorfietser zwaargewond na botsing met auto

Bij een aanrijding tussen een motorfiets en een auto, vanmorgen op de Martin Luther Kingweg in Suriname (Highway), is de bestuurder van de motorfiets zwaargewond geraakt.

Volgens de Surinaamse politie gebeurde het ongeval rond 11.30u ter hoogte van de Talsmanstraat. Volgens de eerste informatie zou de motorrijder bezig zijn een file in de richting van Paranam in te halen, toen de bestuurder van de auto afsloeg in de Talsmanstraat.

Hierdoor botste de motorrijder tegen zijn voertuig.

De bestuurder van de motorfiets S.C. raakte zwaargewond (foto onder) en was niet aanspreekbaar. Hij vertoonde zichtbare verwondingen aan het lichaam en is met de ambulance afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.