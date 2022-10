Illegale PL bus aan de kant gezet door de politie

Deze bus, waarop de letters PL met isolatie tape waren aangebracht, is zondagochtend door de politie in Suriname aan de kant gezet. De buschauffeur die vanmorgen illegaal passagiers op de route PL aan het vervoeren was, werd staande gehouden door manschappen van de Verkeersunit Regio Midden.

De agenten, die bezig waren het verkeer ter hoogte van de Zondagse markt in goede banen te leiden, werden door een andere buschauffeur erop geattendeerd dat een illegale bus op de route actief was.

De chauffeur van deze illegale bus werd naar de kant gedirigeerd, waarna hem gevraagd werd de passagiers te laten uitstappen. Hij weigerde de bevelen van de politie op te volgen en ging te keer. Ook weigerde de chauffeur in eerste instantie zijn rijbewijs af te staan aan de Surinaamse politie.

Uiteindelijk kwam de man op andere gedachten en overhandigde zijn rijbewijs alsnog aan de politie. Ook de aangebrachte letters PL werden van de bus verwijderd.

Aan de chauffeur zal een boete worden opgelegd. Wat er met de bus zal gebeuren, is vooralsnog niet bekend.