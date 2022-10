Moeder houdt handjes dochter (5) boven vuur fornuis om stelen stukje vlees

De 29-jarige moeder Sjelona M. is door de politie in Suriname aangehouden, omdat zij de handjes van haar 5-jarige dochter ernstig heeft verminkt. Ze hield deze boven het vuur van een brandende gasfornuispit.

De aanleiding van deze daad is dat het kind zonder toestemming een stukje vlees zou hebben gepakt uit de pot, wat de moeder zo kwaad maakte.

Volgens de moeder wilde zij haar dochtertje straffen om zulks niet meer te doen. Door deze handeling van de moeder liep het kind eerstegraads brandwonden op.

De politie werd hierover ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische behandeling.

In het belang van het onderzoek is de moeder overgebracht naar het politiebureau, waar zij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

De politie heeft de zaak voor verdere onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken.