Mediaman Clifton Limburg ontslagen uit het ziekenhuis

Mediaman Clifton Limburg (Limbo) is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zal nog niet op de radio te besluiteren zijn, omdat hij van de dokter nog een paar dagen thuis moet rusten.

“I’m a child of God. Yes I am. Alle glorie voor de almachtige vader, onze God. Dank aan de geestelijken, aan directie, specialisten, artsen en verpleegkundigen van het AZP. Zeker ook dank aan allen die hebben gebeden en in welke vorm dan ook attentie hebben getoond.

Always put your trust in the lord. Hij weet wat hij doet en geeft op z’n eigen tijd antwoord op open vragen”, zegt Limbo.

De bekende mediaman van Suriname was in de avond van 24 oktober met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daardoor kwam de populaire Bakana Tori op LIM FM de afgelopen dagen te vervallen.

Limburg werd in 2019, toen hij perschef van de toenmalig Surinaamse president Bouterse was, ook al opgenomen in het ziekenhuis en moest het rustig aan doen daarna.