VIDEO: Legendarische zanger ‘Dagga’ vandaag met staatseer begraven

De legendarische zanger Johannes Dennis ‘Dagga’ Tiendari, die op 11 oktober op 63 jarige leeftijd in Nederland overleed, wordt vandaag met staatseer in Suriname begraven.

De uitvaartdienst is van 12.45 tot 15.30 uur in de aula van het loge gebouw aan de Jaggernath Lachmonstraat. De begrafenis is gepland voor 16.00 uur in Rene’s Hof aan de Waakhuizenlaan.

De promotor Stanley Arduin van Arti Promotion en Arti Records, die heel veel muziek van hem heeft uitgebracht zegt dat ‘Dagga’ een catalogus van kasekomuziek had.

“‘Dagga’ was vanaf 1977/78 bezig met musiceren tot aan zijn dood. Zijn laatste optreden in Nederland was bij het Suripop en Toppers concert in Afas live Amsterdam. In Suriname was dat in juli op een verjaardagsfeest samen met Naks Kaseko Loko”, vertelt hij.

Arduin heeft de naam Arti aan de overleden legendarische zangers te danken.