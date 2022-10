Automobilist slaat over de kop en knalt tegen andere auto

Bij een bizar verkeersongeval donderdagavond in Suriname is deze auto over de kop geslagen en tegen een andere weggebruiker aangekomen. Dit gebeurde echter niet als gevolg van een aanrijding.

Het grijs gelakte voertuig reed over de Van ’t Hogerhuysstraat, komende vanuit de kant van de Martin Luther Kingweg. Op de kruising met de Slangenhoutstraat kwam de bestuurder met zijn auto tegen de betonnen middenberm aan.

Door de klap sloeg het voertuig over de kop en heeft daarbij de blauwe auto geraakt. De schade was groot maar niemand raakte gewond.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto weer op z’n vier wielen te krijgen.