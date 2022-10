De politie in Rotterdam heeft donderdagavond een opsporingsbericht naar buiten gebracht, waarbij zij de gemeenschap vraagt om uit te kijken naar een 13-jarige jongen

“Zijn familie en wij maken ons grote zorgen om hem. Hij is eerder deze avond voor het laatst gezien in de omgeving van de Zwaanshals in Rotterdam”, aldus de politie.

UPDATE: De 13-jarige is gelukkig weer terecht. Dank iedereen voor het meezoeken.