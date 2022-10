15-jarige steelt bromfiets en verkoopt onderdelen via Facebook

De 15-jarige Celvino P. is woensdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens diefstal van een bromfiets.

De aangever deed afgelopen maandag aangifte van diefstal van zijn bromfiets. In de nacht van zaterdag op zondag vergat de aangever zijn bromfiets op slot te doen. Hij liet de brom onder een afdakje naast de woning staan.

De volgende morgen toen hij wakker werd merkte hij dat zijn rijtuig er niet meer was. Hij stapte naar de politie en deed aangifte. Woensdag zag hij een onderdeel van zijn bromfiets op Facebook te koop. Hij reageerde op de post en gaf de persoon te kennen dat hij ge√Įnteresseerd was.

Er werd een afspraak gemaakt waarna de aangever samen met de politie de plaats aandeed. De gestolen bromfiets van de aangever is bij de 15-jarige verdachte teruggevonden Daarnaast werden ook andere bromfiets- en onderdelen aangetroffen, waarvan de verdachte de herkomst niet kon verklaren.

Celvino is een oud bekende van de politie. Hij is eerder door de justitie voor soortgelijke diefstallen aangehouden en in verzekering gesteld. Volgens de politie heeft de verdachte geen lering getrokken van zijn eerdere aanhouding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 15-jarige recidivist in verzekering gesteld. De bromfiets is intussen afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.