Werner Kioe A Sen benoemd tot bevelhebber Nationaal Leger

President Santokhi, die opperbevelhebber van het Nationaal Leger (NL) in Suriname is, heeft gisteren kolonel Werner Kioe A Sen benoemd tot bevelhebber. Hij heeft reeds geruime tijd waargenomen in deze functie en is nu officieel benoemd.

De opperbevelhebber gaf aan dat de kolonel en zware verantwoordelijkheid op zich neemt die gedrevenheid, slagvaardigheid, toewijding en inzet vereisen.

“Het Surinaams Nationaal Leger heeft niet alleen de taak om het grondgebied te verdedigen, maar het wordt ook ingezet bij de ontwikkeling van het land. Motivatie en betrokkenheid zijn zaken die vereist zijn om de moeilijke tijden door te komen”, liet Santokhi weten.

De opperbevelhebber feliciteerde Kioe A Sen en sprak de hoop uit dat de nieuwbakken bevelhebber met de kracht van de Almachtige, het leger naar grotere hoogten zal tillen.