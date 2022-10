Kassamedewerkster vergokt meer dan 200.000 SRD van Suribetshop

De 26-jarige Chayenne H. is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, wegens verduistering van meer dan 200.000 SRD ten nadele van haar werkgever.

De jongedame was als kassamedewerkster werkzaam bij een Suribetshop in Paramaribo en zou in de periode tussen 1 oktober tot en met 23 oktober bovenvermeld bedrag hebben vergokt.

De werkgever ontdekte het kasverschil en stapte daarna meteen naar de politie. De verdachte verklaarde dat ze zelf 10.000 SRD heeft vergokt en de rest gebruikt is om een klant op rekening te laten spelen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Chayenne in verzekering gesteld.