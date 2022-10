Problemen met visum nekt bezoek Wintiformatie Sangrafu aan Nederland

Het bezoek van de Surinaamse wintiformatie Sangrafu aan Nederland is tot nader order uitgesteld. De band heeft dat vandaag bekendgemaakt en als reden opgegeven dat ze nog geen reactie heeft gehad op de visumaanvragen om het land te bezoeken.

De geplande welkom show van vrijdag 28 oktober is verschoven naar een nader te bepalen datum. Hooguit 5 november zullen de fans het besluit weten, laat Sangrafu weten.

“Wij zijn overeengekomen dat de mensen die reeds hun kaartjes gekocht hadden en hun geld terug willen, de organisatie daarvoor kunnen contacten of u mag u uw toegangskaartje behouden tot dat we een andere datum hebben gevonden voor onze welkom show.

Wij als artiesten betreuren dit ten zeerste en de organisaties Pergrin, B.j.m , en Sangrafu doen er alles aan om alles inorde te krijgen voor de band zodat wij zo spoedig mogelijk kunnen vertrekken”, aldus de formatie.

De laatste keer van Sangrafu in Nederland was in 2007. De vraag naar de groep in het land is groot.