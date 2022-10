First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry vandaag 42 jaar

First lady van Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, viert vandaag haar 42ste verjaardag.

“Vandaag is een vrouw jarig die meerdere titels bezit: first lady, advocaat, tante, zus, dochter, kokkin, vriendin, strijder, beschermer, leider, etc., maar het belangrijkste blijft toch mijn vrouw, mijn echtgenote, mijn levenspartner.

Mellisa gefeliciteerd met je verjaardag! Ik wens jou het allerbeste, moge de almachtige jouw zegenen en beschermen, maar vooral omringen met liefde en vreugde”, zegt president Chandrikapersad Santokhi in een felicitatieboodschap.

Seenacherry studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij werd first lady van Suriname toen haar langdurige partner, Chandrikapersad Santokhi, op 13 juli 2020 president werd na het winnen van de Surinaamse algemene verkiezingen.

Het stel trouwde op 19 juli 2020. De twee gaven elkaar het ja-woord tijdens een besloten huwelijksceremonie in hun woning te Lelydorp.