Vechtpartij tussen schoolmeisjes eindigt in ernstige steekpartij

Twee leerlingen van een Muloschool in Para hebben dinsdagochtend op school gevochten om een roddel. De vechtpartij is geëindigd in een ernstige steekpartij.

Een video van het voorval gaat momenteel viraal op social media. Het is de zoveelste vechtpartij in korte tijd van leerlingen op school in Suriname.

D.K. heeft R.S meerdere steekverwondingen met een mes toegebracht. Het slachtoffer heeft in haar rug, rechter dijbeen en linker slaap steekverwondingen opgelopen. Zij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp en is ter observatie opgenomen.

De twee leerlingen werden door andere leerlingen uit elkaar gehaald. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. De steekgrage werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De verdachte verklaarde dat de aanleiding van de vechtpartij een roddel is. Zij is het slachtoffer rekenschap gaan vragen, waarbij zaken uit de hand zijn gelopen.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Jeugdzaken zet het onderzoek voort.