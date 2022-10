Times: ‘In Sri Lanka met drugs aangehouden vrouw mogelijk snel geëxecuteerd’

De 26-jarige Surinaamse vrouw die vorige week op de luchthaven in Sri Lanka met cocaïne werd aangehouden, wordt mogelijk na tien dagen geëxecuteerd. Dat schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vanmorgen. Hoe Times aan die informatie komt is niet bekend. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het om roddelpraat zou gaan.

Volgens Mr. Maureen Nibte is deze zaak heel ernstig. “Ik kan kort aangeven dat er achter de schermen heel veel gebeurt, op diplomatiek niveau. Ik heb namens de familie persoonlijk contact met Buitenlandse Zaken. Voor ’t overige wil ik niks meer kwijt en varen wij volledig op het kompas van BuZa”, aldus Nibte vanmorgen.

Volgens lokale media reisde de drugskoerierster vanuit Suriname naar Brazilië. Van Brazilië is ze naar Qatar gereisd en stapte vervolgens aan boord van Qatar Airways-vlucht QR 662 naar Sri Lanka. Bij aankomst op de luchthaven werden de drugs ontdekt. De verboden middelen waren verborgen in vijf blikken die waren geëtiketteerd als voedsel.

Na het vooronderzoek heeft de Narcotica Controle Unit van de Sri Lankaanse Douane de verdachte overgedragen aan het Narcotica Bureau van de Politie voor verder onderzoek.

Sri Lanka hanteert zware straffen voor drugssmokkel. In het land staat daar levenslang of zelfs de doodstraf op.