Derde woningbrand in 9 uur tijd: woning Tillystraat compleet verwoest

Vanmorgen rond 05.30 uur was er wederom een woningbrand in Suriname. Een woning aan de Tillystraat die geëxploiteerd werd als bordeel is compleet verwoest.

Ten tijde van de brand was niemand aanwezig in het pand. De woning is tegen brand verzekerd en aangesloten op het EBS-net. Bij aankomst was er sprake van een uitslaande brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De brandweer had het afgelopen avond enorm druk. Dinsdagavond iets na 21.00 uur was zij massaal uitgerukt naar een woningbrand aan de Selderiestraat te Charlesburg. Er was sprake van een uitslaande brand. Niet lang daarna stond een woning aan de Hoendenpalmstraat in lichterlaaie

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat bij de brand aan de Hoedenpalmstraat er vermoedelijk sprake is van brandstichting.

Een bejaarde moeder woont samen met haar zoon op het adres. Het vermoeden bestaat dat de zoon de brand zou hebben gesticht, want hij bedreigde de moeder steeds met brandstichting. De brandweer van Kwatta was ter plaatse. Die kreeg assistentie van post Gemenelandsweg.

Volgens Pinas was er vertraging opgetreden vanwege loshangende EBS kabels, maar desondanks hebben de brandweerlieden de brand binnen 10 minuten onder controle kunnen krijgen.

Bij aankomst van de brandweer stond het pand in lichterlaaie. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De brandweer heeft een gascilinder uit de woning verwijderd en veilig gesteld.

Twee belendende woningen hebben schroeischade aan de zijgevel opgelopen. De ramen van hun woningen zijn vanwege de hitte van de vlammenzee gesprongen. Ook de buitenunit van een airco heeft schade opgelopen.