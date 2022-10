Buitenkeuken vat vlam: oorzaak nog onbekend

Een buitenkeuken naast de woning van de familie R. aan de Parwaweg in Suriname is in de nacht van maandag op dinsdag 25 oktober in vlammen opgegaan.

Waterkant.Net sprak hierover met de zoon van de eigenaar R.R. Hij verklaarde dat hij omstreeks 01.30u kletterende geluiden hoorde. Gelijk daarna nam hij brandlucht waar, waarbij hij besloot om poolshoogte te nemen.

Hij stond op en keek via zijn slaapkamer raam naar buiten, maar zag niets. Hij hoorde daarna knallen. Dit keer besloot hij naar buiten te gaan en een kijkje te nemen, omdat er rook in de woning kwam.

Toen hij de deur opende zag hij dat hun keuken, die naast de woning is gevestigd in brand stond. R.R. woont samen met zijn gezin, vader, broer en zus in het ouderlijkhuis. Volgens R.R. wonen in totaal 11 personen in het huis.

De bewoners hebben het vuur met emmers water geblust. Het pand van het gezin heeft vanwege de brand veel schade opgelopen.

R.R. weet niet exact waardoor de brand is ontstaan. Hij zegt wel dat er een dia in de keuken was aangelaten, maar ze weten niet of het daardoor kwam of door kortsluiting. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning heeft wat schroei- en waterschade opgelopen.