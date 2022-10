Tiener onder bedreiging van vuistvuurwapen beroofd

De 17-jarige Milton C. is afgelopen middernacht beroofd door twee gewapende criminelen. Dit gebeurde aan de Saramaccastraat in Suriname, ter hoogte van de Ladesmastraat.

Volgens het slachtoffer liep hij over de Saramaccastraat. Gekomen ter hoogte van de Ladesmastraat werd hij door de verdachten, die gewapend waren met een vuistvuurwapen onder schot gehouden en beroofd.

De buit betreft 400 SRD en twee halskettingen, waaronder een van geel metaal en de andere van stainless steel. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Na de daad zijn de daders met medeneming van de buit richting de Timmermanstraat gerend. De politie van Nieuwe Haven heeft de aangifte opgenomen.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.