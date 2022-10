Clifton Limburg met spoed opgenomen in ziekenhuis

Mediaman Clifton Limburg is gisteravond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn zender LIM FM in Suriname vandaag zelf laten weten.

“Vanwege dit gegeven komt Bakana Tori te vervallen. Wij vragen uw begrip voor het bovenstaande en wensen hem een spoedig herstel toe. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen”, meldt de zender.

Limburg werd in 2019, toen hij perschef van de toenmalig Surinaamse president Bouterse was, ook al opgenomen in het ziekenhuis en moest het rustig aan doen daarna.