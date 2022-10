‘Smerigste man ter wereld’ dood nadat hij na meer dan 50 jaar in bad ging

Een 94-jarige man uit Iran, die te boek stond als ‘de smerigste man ter wereld’, is onlangs overleden. Dit nadat hij onder druk van dorpsgenoten, zich na meer dan 50 jaar toch een keer had gewassen. Hij werd ziek en overleed enkele maanden later.

De man genaam Amou Haji leefde als een kluizenaar en vermeed al die jaren water en zeep, omdat hij bang was dat hij er ziek van zou worden.

Volgens het Iraanse persbureau IRNA was de huid van de man bedekt met roet en pus en at hij bedorven vlees en dronk hij vervuild water uit een oude, roestige oliekan. Toch werd hij maar liefst 94 jaar oud.

Hij geloofde dat hij op deze manier moest leven.

Opvallend was dat hij eigenlijk vrij gezond was. Jezelf zo lang niet wassen doet blijkbaar wonderen voor je immuunsysteem, aldus lokale artsen.