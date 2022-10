Man kan breuk niet verkroppen en mishandelt ex-vrouw tot op werkplek

De 48-jarige Romano K. is door de politie in Suriname aangehouden voor vernieling en het meerdere malen mishandelen van zijn ex-vrouw. De verdachte ging ertoe over om de vrouw overal waar hij haar tegenkwam, te mishandelen.

Ook op haar werkplek had ze geen rust. Ze werd op 17 augustus en 22 september wederom mishandeld, waarbij haar uniform waarin zij was gekleed, werd gescheurd. Ook haar bril is daarbij kapot geslagen, meldt het Korps Politie Suriname.

Zijn ex-vrouw deed op woensdag 17 augustus en donderdag 22 september hierover aangifte tegen hem, op de afdeling Huiselijk Geweld van voornoemd politiebureau.

Naar zeggen van de aangeefster heeft zij de relatie met Romano reeds geruime tijd verbroken, wat niet in goede aarde bij hem is gevallen. De strafbare handelingen pleegde hij zowel in het district Paramaribo als in het district Wanica.

De verdachte werd opgespoord en in de tweede week van oktober door de politie van het bureau Flora ter zake mishandeling en vernieling in de kraag gevat.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Romano door de politie achter slot en grendel geplaatst.