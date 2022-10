Wasmachine vat vlam tijdens wassen; woning in lichterlaaie

Deze laagbouw stenen woning aan de Chitoestraat, een zijstraat van de Kwattaweg in Suriname, stond hedenmorgen omstreeks 07.50u in lichterlaaie.

Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat de vrouw des huizes bezig was kleren te wassen in de wasmachine, toen deze vlam vatte.

Ze schakelde de brandweer in. Bij aankomst van de Surinaamse brandweer, stond bedoelde woning in lichterlaaie. De brandweer kon erger voorkomen, waardoor de brand slechts beperkt bleef bij één woning.

De brandweerlieden hebben twee gascilinders uit het brandende pand verwijderd en veiliggesteld. Er is geen sprake van persoonlijke ongelukken.

Volgens de aangeefster woont ze samen met haar man in het pand, dat tegen brand verzekerd is. De politie van het ressort was ter plaatse voor onderzoek. Het echtpaar heeft vanwege de brand geen dak boven het hoofd. Het onderzoek wordt voorgezet door de politie van Kwatta.