Suriname Diá voor de 15e keer aangestoken op Onafhankelijkheidsplein

De Suriname Diá is zaterdag voor de 15e keer aangestoken op het Onafhankelijkheidsplein. De Nationale Diváli Manifestatie is onder grote publieke belangstelling gestart en duurt tot en met maandag.

Van het jaar waren er weer attracties als voorheen zoals Rámlílá en flying Hanumán, Shrí Rám Chandra in een Pushpak Vimán, verschillende zang- en dansoptredens, dj Spinz, muziekformatie No Merxi en een spectaculaire vuurwerkshow.

Ram en Sita hebben de Suriname Diá aangestoken voor welvaart van het land en welzijn van elke burger. Daarna hebben de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en zijn echtgenote Mellisa Santokhi-Seenacherry als eersten ghee toegevoegd.

De Suriname Diá blijft branden tot en met Divali op maandag. Tot dan mag iedereen ghee gaan toevoegen om de vlam aan te houden.

Divali, ook genoemd Deepavali, Diwali of Deevali is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme. Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”.

In Suriname is Divali sinds 2010 een Nationale Feestdag.