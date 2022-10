Regian Eersel lightweight wereldkampioen Muay Thai

Regian Eersel is vrijdagavond in Maleisië wereldkampioen Muay Thai geworden in de lightweight klasse. Hij won in de Axiata Arena in Kuala Lumpur (Maleisië) van de ongeslagen Thaise sensatie Sinsamut Klinmee.

De inmiddels 29-jarige in Suriname geboren Amsterdammer, was al wereldkampioen lichtgewicht in het kickboksen bij ONE Championship en sindsdien ongeslagen.

Voor het gevecht zei Eersel dat de wedstrijd zo belangrijk is voor zijn [thuis]land Suriname, voor de mensen en voor zijn team.

Eersel werd geboren in Paramaribo en verhuisde op vierjarige leeftijd met zijn gezin naar Nederland. Op 15-jarige leeftijd begon hij met trainen bij Sityodtong Gym in Amsterdam.

In april 2018 debuteerde hij bij organisatie ONE Championship. Op 17 mei 2019 werd hij ONE-kampioen lichtgewicht kickboksen door Nieky Holzken te verslaan. Vijf maanden later stond Eersel weer tegenover Holzken in een rematch en won opnieuw middels een unanieme jurybeslissing.