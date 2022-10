OM: ‘In België onderschepte 6.044 kg cocaïne niet uit Suriname’

De Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft laten weten dat de 6.044 kilogram cocaïne die begin deze week in België in beslag werd genomen, niet afkomstig is uit Suriname.

Dat zou blijken uit onderzoek met betrekking tot de uitvoer van zogenoemde tankcontainers, meldt het OM in een persbericht.

Het Surinaamse OM meldt: “Recentelijk zijn er berichten verschenen in de media m.b.t. een drugsvangst van meer dan zes ton cocaïne in tankcontainers in België welke afkomstig zouden moeten zijn uit Suriname.

Naar aanleiding hiervan heeft het Justitieel Interventie Team (JIT) in opdracht van de wnd. Procureur Generaal een onderzoek verricht bij de diverse verschepingsmaatschappijen die opereren op de Jules Sedney Haven.

Daarbij is komen vast te staan dat er geen export van dit type container is geweest naar Europa dan wel België. Aan de bevoegde autoriteiten in België zal informatie worden opgevraagd mbt deze drugsvangst”, aldus het OM.