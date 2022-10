13-jarige jongen schiet zichzelf dood met jachtgeweer

Een 13-jarige jongen in Suriname is vanochtend omstreeks 05.30u omgekomen, nadat hij zichzelf met een jachtgeweer heeft doodgeschoten. Dit gebeurde aan de Rahemalweg in het politieressort De Nieuwe Grond.

Het is niet bekend wat de reden hiervoor is geweest.

Waterkant.Net sprak hierover met K.R., een oom van de 13-jarige S.H. Volgens de oom was hij aan het werk toen dit geval zich voordeed. “Dit is echt een harde klap voor de familie. Hij was een levendige jongen en deed bovenal zijn best op school”, aldus de oom.

Hij bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat de mobiele telefoon van de jongen door de politie in beslag is genomen. Het is niet bekend aan wie het jachtgeweer toebehoord. Ook het wapen is in beslag genomen.

De politie van De Nieuwe Grond heeft het lijk in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.