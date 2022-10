Tiener die naaktfoto’s voor vriend stuurde afgeperst en verkracht

De 22-jarige Bernando M. alias ‘Janki’ is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens afpersing en verkrachting van een 16-jarig meisje.

Volgens verklaring van het 16-jarige meisje leerde zij de verdachte in de periode tussen 19 september tot 10 oktober kennen. Hij benaderde haar voor een relatie, waarbij hij een valse naam opgaf. Het slachtoffer vertrouwde hem en stemde toe.

Er werden in die periode ook over en weer pikante foto’s gestuurd. De verdachte gebruikte deze foto’s en chanteerde haar dat hij die zou verspreiden. Hij eiste geld om de foto’s te verwijderden. Uit angst en schaamte stal het meisje 2000 SRD van haar moeder.

Ze bracht het geld in opdracht van de verdachte naar zijn woning, waar hij haar ook heeft verkracht.

Toen de man om meer geld vroeg schakelde zij de politie in. Het lukte de sterke arm om de verdachte op te sporen en aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Janki in verzekering gesteld.