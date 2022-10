Echtpaar midden in de nacht overmeesterd en gekneveld achtergelaten in slaapkamer

Een echtpaar in Suriname is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval aan de Santakoemarieweg, een zijstraat van de Welgedacht A-weg.

De vrouw des huizes zegt tegen de redactie van Waterkant.Net dat ze samen met haar partner en zijn twee dochters in de bovenverdieping wonen. De zoon van de eigenaar woont beneden.

Rond 03.00u werd er getikt op de voordeur van het gezin. De man werd wakker en stond op. Hij dacht dat zijn dochter op de deur klopte.

Hij maakte open en zag tot zijn schrik drie gemaskerde mannen, van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen en de tweede met een hamer. De dader met het vuurwapen hield de man terstond onder schot. Op dat moment was zijn vrouw in de slaapkamer. Een van de rovers liep naar de slaapkamer en hield de vrouw vast.

De man werd middels een riem en een broek van de vrouw vastgebonden. Ook zijn vrouw werd gekneveld met een doek. Vervolgens trokken ze alle kasten open op zoek naar waardevolle spullen (foto).

De rovers zijn ervandoor gegaan met 50.000 SRD, kleingeld bij elkaar meer dan 4.000 SRD, waardevolle sieraden, drie gascilinders, drie mobiele telefoons en een jachtgeweer met bijbehorende hulzen.

De daders lieten het echtpaar gekneveld in de slaapkamer achter, die op slot werd gedaan.

Volgens de vrouw heeft haar man de dochters, die in hun slaapkamer sliepen, geroepen. Zij hadden niets van de beroving gemerkt. De dochters maakten de slaapkamerdeur open. Intussen hadden de ouders zichzelf bevrijd.

Volgens de vrouw probeerden de criminelen met het voertuig van de slachtoffers weg te rijden, maar omdat ze niet wisten hoe ze het alarm van de auto moesten uitschakelen, mislukte dit.

De politie van De Nieuwe Grond werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De slachtoffers bleven ongedeerd.