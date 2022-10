Chinezen nemen Rosebel Gold Mines in Suriname over

Het Canadese goudbedrijf IAMGOLD verkoopt haar belang van 95% in Rosebel Gold Mines N.V. in Suriname, aan het Chinese bedrijf Zijin Mining Group Co. Ltd. Het resterende belang van 5% in Rosebel blijft in handen van de Surinaamse regering.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen bekend gemaakt.

Volgens IAMGOLD wordt haar 95%-belang in Rosebel verkocht tegen een contante vergoeding van $ 360 miljoen en vrijval van IAMGOLD’s leaseverplichtingen voor apparatuur ten bedrage van ongeveer $ 41 miljoen.

Het bedrijf heeft nog een 70% participatie in de Saramacca Mine.

Op voorwaarde dat aan de sluitingsvoorwaarden wordt voldaan, zal de transactie naar verwachting vroeg in het eerste kwartaal van 2023 of eerder worden afgerond meldt IAMGOLD in een persbericht.

De Rosebel mijn is gelegen in het mineraalrijke Brokopondo District in het noordoosten van Suriname, circa 85 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. De mijnconcessie beslaat 170 vierkante kilometer. De commerciële productie begon in februari 2004. Iamgold verwierf Rosebel als onderdeel van de overname van Cambior eind 2006.