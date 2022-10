Zaterdag afscheid van ‘Dagga’ in Amsterdam, uitvaart in Suriname

Vorige week overleed de legendarische zanger Dennis ‘Dagga’ Tiendari op 63-jarige leeftijd in Nederland. Deze week is bekend geworden dat zijn uitvaart in Suriname zal plaatsvinden. Voorafgaand is er komend weekend een afscheidsdienst in Nederland.

De dienst in Nederland is op zaterdag 22 oktober in het afscheidshuis Amsterdam Zuidoost, Hoorneboeg 1 te Amsterdam. Van 19.00 tot 23.00 uur zal er gelegenheid zijn tot afscheid nemen.

Zijn stoffelijk overschot wordt vervolgens op 24 oktober vanuit Nederland naar Suriname overgebracht.

De datum van de uitvaart in zijn geboorteland is nog niet bekend.