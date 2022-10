Politiewoordvoerder Milton Bisschop bevorderd tot inspecteur 3e klasse

Woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS) Milton Bisschop is vandaag op het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan bevorderd tot inspecteur 3e klasse.

Vanwege de transformatie binnen KPS is de gang voor academici om cariere te maken mogelijk. Bisschop heeft een mastergraad en op basis van de wetgeving kan hij opteren naar 2 sterren. Hij is echter bevorderd tot inspecteur van politie 3e klasse (1 ster).

Het bevorderings traject voor officieren duurt langer gelet op de bureaucratie zijdens de werkgever. Bisschop was zeer bescheiden bij zijn bevordering en gaf aan, dat nu nieuwe kansen op managers niveau te pakken zijn. “Eindelijk, all glory to God”.

De inspecteur is sinds 24 januari van dit jaar politiewoordvoerder. Daarvoor was hij hoofdvoorlichter bij de afdeling Jeugdzaken.

Bisschop nam het stokje van Public Relations over van hoofdinspecteur Rachel Deekman, die in november 2020 Humphrey Naarden opvolgde. In januari 2021 werd Deekman gemuteerd naar een andere afdeling.