Ashween Angnoe op vrije voeten

Ashween Angnoe, de zakenpartner van de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt, is vandaag in vrijheid gesteld. Dit bevestigt zijn advocaat Irvin Kanhai. Angnoe heeft reeds 2/3e deel van zijn opgelegde straf uitgezeten.

Vandaag heeft de raadsman het verzoek tijdens de behandeling van de strafzaak in Hofer Beroep wederom gedaan. Angnoe werd op maandag 31 januari veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 150.000 SRD subsidiair 12 maanden hechtenis. Het Hof ging akkoord met het verzoek van Kanhai en stelde de verdachte in vrijheid.

Ook Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de CBvS, is in deze zaak op maandag 25 juli, voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Ze was op 31 januari door kantonrechter Maytrie Kuldipsingh veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van 100.000 SRD subsidiair 10 maanden hechtenis.

Kanhai zegt dat de behandeling van de straf bij Hof op 7 november wordt voortgezet. Van Trik en Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, blijven aangehouden.