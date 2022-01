Inspecteur Milton Bisschop nieuwe woordvoerder Korps Politie Suriname

Inspecteur Milton Bisschop is per heden de nieuwe woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS). Bisschop, die hoofdvoorlichter was bij de afdeling Jeugdzaken, liet dit zelf weten op zijn Facebookpagina.

“Ik heb er geen woorden voor, maar na 5 jaren verlaat ik ‘mijn’ zorgkind en ga voor een grotere uitdaging. Ik blijf het goede werk voortzetten. Mijn stem zal u blijven horen. Ingaande 24 januari 2022 zult u mijn stem in een ander hoedanigheid horen. Bedankt Thank You, Grang Tangi, binnen en buiten Suriname”, aldus de Respect Inspec.

Bisschop neemt het stokje over van hoofdinspecteur van politie Rachel Deekman, die in november 2020 Humphrey Naarden op die post opvolgde. In januari 2021 werd bekend dat Deekman gemuteerd was naar een andere afdeling.