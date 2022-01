Drie agenten bureau Nieuw-Nickerie in verzekering gesteld

Drie politiemannen, allen tewerkgesteld op het politiebureau van Nieuw-Nickerie (foto), zijn maandag in verzekering gesteld terzake afpersing.

Op woensdag 12 januari stelde de Gewestelijke Politiecommandant (GPC) van Nickerie, Bryan Isaacs, het trio Imilio K., Tishan K. en Ashwindra C. buiten functie in verband met het onderzoek. Zij worden ervan verdacht op 10 december twee lockdown-overtreders te hebben afgeperst.

Op die bewuste dag brachten de agenten de lockdown-overtreders naar het bureau, waarbij de politiemannen valse stukken hadden opgemaakt. Op basis van die stukken werden beide overtreders opgesloten.

Naderhand bleek dat de wetsdienaren geld van hen hadden afgetroggeld. In het belang van het onderzoek besloot het Openbaar Ministerie in Suriname deze agenten in verzekering te stellen.