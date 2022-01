Booster brengt kaseko nummer uit met Bordo

De populaire Surinaamse zanger Booster heeft een song met Bordo, meer bekend als ‘Mony Hond ‘The Caribbean Golden Boi’, opgenomen. Het is een kaseko nummer, getiteld ‘GANG’.

De samenwerking met Bordo is volgens Booster op speciaal verzoek van de fans gedaan. “Bij het optreden van The Message Band op 1 januari op Moengo, kwam Bordo tijdens het vertolken van dit nummer op het podium om een stukje met ons mee te zingen. Dit viel in de smaak bij het publiek. Een filmpje met het optreden ging viraal, waarna fans mij adviseerden om de song met Bordo uit te brengen”, aldus Booster.

Ivan Deel, zoals Booster officieel heet, is naast zanger ook ondernemer. Hij heeft een eigen kapperszaak en een carwash. De veelzijdige zanger heeft vorig jaar vier songs uitgebracht. Het gaat om: ‘Controle’, ‘Lobi mi’, ‘Fa ning’ en ‘Pe deng de’.