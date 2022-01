BBS’er betrapt auto-inbreker op heterdaad

Een ambtenaar van de Bijstand en Beveiligingsdienst Suriname (BBS) heeft maandagochtend een auto-inbreker aangehouden aan de Plutostraat. De beveiligingsman was bezig met bewakings- en beveiligingswerkzaamheden bij een advocaat generaal (AG), toen hij omstreeks 03.00 uur onregelmatigheden constateerde.

Het alarm van een voertuig ging af, waarna de BBS’er poolshoogte nam. Hij zag iemand wegrennen en voerde controle uit. Na pakweg een half uur kwam de inbreker terug. De verdachte had reeds twee voertuigen ingebroken. Hij was bezig met het derde, toen de BBS’er hem aanhield.

De crimineel had reeds goederen klaargezet, waaronder een auto accu (foto). Bij onderzoek bleek dat van twee voertuigen de ruiten waren ingeslagen. Bij de aanhouding trof de bewaker van de AG een tas op de verdachte, met daarin messen en breekwerktuigen, aan.

De inbreker was ter¬†plaatse op een fiets, die hij in het bosschage had verstopt. Na de aanhouding van de verdachte werd de politie ingeschakeld, die ter plaatse verscheen. De BBS’er droeg de auto-inbreker over aan de agenten voor de verdere afhandeling.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.