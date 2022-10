Auto van slachtoffer doorzeefd met kogels; politie zoekt getuigen

Afgelopen weekend is de 36-jarige Remsley Eisden uit Dordrecht doodgeschoten. Het slachtoffer zat in de nacht van 15 op 16 oktober op de Van den Tempelstraat in deze geparkeerde personenauto (foto) toen hij onder vuur werd genomen. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De dader(s) gingen ervandoor. De politie zoekt getuigen van dit dodelijk schietincident.

Remsley, oorspronkelijk afkomstig uit Curaçao, was vader van een samengesteld gezin met drie kinderen en geliefd op zijn werk bij een bouwbedrijf uit Zwijndrecht. Zijn dood is een donderslag bij heldere hemel en komt ook heel hard aan bij de collega’s, zegt de bedrijfsleider tegen het Algemeen Dagblad.

Het schietincident, waarbij meerdere schoten waren gelost, vond rond 00.30 uur plaats. Agenten en ambulancepersoneel waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. De politie startte direct een buurt- en forensisch onderzoek en nam meerdere kogelhulzen in beslag. Een team van 20 rechercheurs zet het onderzoek voort.

Na de dodelijke schietpartij heeft de burgemeester café Bagatelle III aan de Thorbeckeweg gesloten. De schietpartij vond aan de overkant van het café in de Van den Tempelstraat. De kroeg blijft voor minstens twee weken dicht. Onduidelijk is wat het café te maken heeft met de schietpartij, behalve dat het op steenworp afstand van elkaar ligt.

Het rechercheteam kan de hulp van getuigen goed gebruiken en ook beelden zijn zeer welkom. Heeft u het schietincident zien gebeuren of heeft u ervoor of daarna iets gezien dat helpt in het onderzoek? Of heeft u beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera? Alle informatie is zeer welkom.

U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar TGO-team 1. Of vul dit tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel 0800-7000.