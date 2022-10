VIDEO: Bromfietser na val overreden door aankomend busje

De bromfietser die zondagochtend om het leven kwam na een verkeersongeval aan de Hendrikstraat in Suriname, is bij het inhalen van een auto op het wegdek gevallen waarna hij werd overreden door een aankomende auto. Dat blijkt uit camerabeelden van het ongeval, die hieronder te zien zijn.

Het slachtoffer, de 56-jarige Sjamkoemar Jhabboe, reed met zijn bromfiets over bovengenoemde weg vanuit de kant van de Derde Rijweg en ging richting de Langatabikistraat. Een witte auto die voor de bromfietser reed, verminder plotseling vaart ter hoogte van Joy supermarket en stopte om af te slaan.

De bromfietser reageerde door het voertuig dat voor hem stopte, niet links te passeren maar rechts in te halen. Op de beelden is te zien dat hij bij de inhaalactie op het wegdek valt. Het zou kunnen dat hij bij die inhaalactie tegen de witte auto is gebotst en daardoor is gevallen. Vanuit de tegengestelde richting kwam er een Noah busje die de gevallen bromfietser overreed met zowel de voor als achterwielen.

De bestuurder van het busje J.E. is in het bezit van een rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Beide voertuigen zijn ter algehele keuring door de politie in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van Jhabboe is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden meldt KPS. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Paramaribo.