Suriname neemt CDCC-voorzitterschap over van Saint Vincent en de Grenadines 

“Laten we nu overgaan van woorden naar daden, terwijl we ons voorbereiden op herstel, herpositionering en het opbouwen van veerkracht in het Caribisch gebied na de pandemie”. Zo luidde de oproep van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op vrijdag 14 oktober bij de opening van de 29ste Caribbean Development and Cooperation Committee (CDCC) in de Banquet Hall van hotel Torarica.

De bewindsman neemt het CDCC-voorzitterschap over van Keisal Peters van Saint Vincent en the Grenadines. Tijdens deze regionale vergadering, waaraan voornamelijk ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën uit de Caribische regio deelnemen, gaf minister Ramdin aan blij te zijn dat er een zeer rijke en productieve uitwisseling is geweest over vooruitzichten om het mondiale partnerschap alsook de handel en regionale integratie in het Caribisch gebied te versterken.

De meeting heeft ook als doel om samen te brainstormen over de ontwikkeling van een Caribbean

Resilience Fund (CRF) om betaalbare financiering op lange termijn aan te trekken en daarmee verschillende structurele issues aan te pakken. Suriname staat achter deze onderneming, aangezien er aanvullende financiering nodig is om de economieën te diversifiëren en voor de zoektocht naar nieuwe groeigebieden, vooral die voor jongeren.

Minister Ramdin vroeg om deze gelegenheid te gebruiken die door de CDCC wordt geboden om innovatieve oplossingen te zoeken voor de hoge schuldenlast. “We zullen moeten blijven samenwerken met internationale financiële instellingen om meer steun voor middeninkomenslanden te bevorderen en ervoor te zorgen dat de specifieke behoeften van het Caribisch gebied door de internationale gemeenschap worden gehoord en op zinvolle wijze worden aangepakt”, gaf de bewindsman verder aan.

Suriname zet zich in om te helpen een verschil te maken en zich te concentreren op die gebieden die van voordeel zijn voor de regio.

Ramdin bedankte Peters, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van Saint Vincent en de Grenadines voor haar leiderschap over de CDCC de afgelopen twee jaar en in het bijzonder als voorzitter van de 7e CDR. Suriname is in de unieke positie om voorzitter van de CARICOM te zijn en vanaf vrijdag ook de leiding over de CDCC te hebben.