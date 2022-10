Vermoedelijk brandstichting bij woning Eridoristraat 

Bij een woning aan de Eridoristraat in Suriname, hebben onverlaten vrijdagmorgen getracht brand te stichten. Bij de achterdeur van de bedoelde woning zijn stukken hout aangetroffen, die in brand zijn gestoken zoals op de foto te zien.

Hierdoor werd duidelijk dat men probeerde het huis in brand te steken. Alerte buurtbewoners, die het vuur ontdekten hebben dit snel geblust. Desondanks liep de achterdeur en een deel van het plafond schroeischade op.

Ten tijde van de brand was niemand thuis. Het huis is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar is niet tegen brand verzekerd. De politie van het ressort en de brandweer van Toekomstweg waren ter plaatse.

Het onderzoek duurt voort.