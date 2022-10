VIDEO: Trailer van nieuwe film ‘De Tatta’s’ nu online

Deze week is de trailer van de nieuwe Nederlandse film ‘De Tatta’s’ (Surinaams voor ‘de Nederlanders’) naar buiten gebracht. De film gaat over een rijk Nederlands gezin, dat hun hele fortuin kwijtraakt en noodgedwongen moet verhuizen van hun luxe villa naar een flat in een volkswijk.

Ze willen zo snel mogelijk terug. Maar als ze hun nieuwe Turkse, Marokkaanse en Surinaamse buren leren kennen leidt dat tot bijzondere vriendschappen.

Aanvankelijk was het de bedoeling van de filmmakers dat het gezin noodgedwongen in de Bijlmer zou gaan wonen, waar het gezin ‘moest leren integreren’. Maar na de aankondiging was er veel kritiek daarop. Critici noemden het verhaal achter de film racistisch en vol vooroordelen en dat er wordt gedaan alsof het een straf is om in de Bijlmer te wonen.

Deze kritiek heeft distributeur Independent Films doen besluiten om de film niet meer te laten plaatsvinden in de Bijlmer, maar in een fictieve wijk: de Hollandwijk.

Cabaretier en acteur Leo Alkemade speelt de rol van vader Erik van Kampen. Alkemade speelde eerder ook de rol van blanke Surinamer in de film ‘Tuintje in m’n hart’, die volledig is opgenomen in Suriname.

Bekijk de trailer hier: