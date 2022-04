Kritiek na aankondiging nieuwe Nederlandse film De Tatta’s

Afgelopen weekend werd de nieuwe Nederlandse komediefilm De Tatta’s aangekondigd. De film vertelt het verhaal van de rijke Nederlandse familie Van Kampen uit ’t Gooi, die hun hele fortuin kwijtraakt. Noodgedwongen moeten ze in de Bijlmer gaan wonen, waar het gezin ‘moet leren integreren’.

De opnames moeten nog beginnen, maar er klinkt nu al veel kritiek op de film. Zo noemen critici het verhaal achter de film racistisch en vol vooroordelen en wordt er gedaan alsof het een straf is om in de Bijlmer te wonen.

Een van de critici is Amma Assante die op Twitter zegt: “Een rijk gezin uit het Gooi dat noodgedwongen in de Bijlmer moet gaan wonen. Ga weg met je vooroordelen en stigma’s uit het jaar 0. Het is 2022 for Christ’s sake. Mensen uit het Gooi zijn geen haar beter dan mensen uit de Bijlmer.“

De opnames van De Tatta’s vinden deze zomer plaats. Cabaretier Leo Alkemade speelt de rol van vader Erik van Kampen. Alkemade speelde eerder ook de rol van blanke Surinamer in de film ‘Tuintje in m’n hart’, die volledig is opgenomen in Suriname.

De film komt volgens verwachting op 22 december uit in de bioscoop.