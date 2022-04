Nieuwe Nederlandse film De Tatta’s speelt zich niet meer af in de Bijlmer

De nieuwe Nederlandse komediefilm ‘De Tatta’s’, waarin een rijk Nederlands gezin ‘noodgedwongen’ naar de Bijlmer moet verhuizen nadat ze al hun geld kwijtraken, zal zich niet meer in de Bijlmer afspelen.

De makers hebben hiertoe besloten na een storm van kritiek. Op basis van de kritiek zal de Bijlmer in de film worden aangepast naar een fictieve plaats.

Velen waren niet te spreken over de stigmatisering van de Amsterdamse wijk, waar de film zich schuldig aan zou maken. Oud-Kamerlid Amma Asante, die geboren is in de Bijlmer, zei hierover: “De aankondiging van de film zit boordevol met vooroordelen, negativiteit en stigmatisering. De Bijlmer en haar inwoners verdienen dit niet, er gebeuren juist hele goede dingen.“

Een woordvoerder van filmdistributeur Independent Films heeft aan AT5 laten weten dat de makers geschrokken zijn van de heftige reacties na de aankondiging. “We trekken ons de reacties wel echt aan en daarom noemen we het niet meer Het Gooi of de Bijlmer, maar fictieve plaatsen zodat niemand zich gekwetst voelt”, zegt hij tegen de zender.

De opnames van De Tatta’s vinden deze zomer plaats. De film komt volgens verwachting op 22 december uit in de bioscoop.